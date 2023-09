কাজিপুরে ইনার হুইল ক্লাব অব গ্রেটার ঢাকা”র উদ্যোগে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি

মোঃশফিকুল ইসলাম, কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ

“Go green for a better Bangladesh”

By Honorable District Chairman Shahina Rafiq,IWD-328,

Bangladesh” এই থীমকে সামনে নিয়ে সবুজায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ‘ইনার হুইল ক্লাব অব গ্রেটার ঢাকা’ বিশেষ কার্যক্রম পালন করছে।তারই ধারাবাহিকতায় ১ সেপ্টেম্বর কাজিপুর উপজেলার ‘মাইজবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়’ প্রাঙ্গনে ক্লাবের সভাপতি আবিদা সুলতানা’র উপস্থিতিতে বিভিন্ন স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের মাঝে প্রত্যেককে দুইটি করে গাছের চারা(মেহগনি,পেয়ারা) বিতরন করা হয়।



সংগঠনটির সভাপতি আবিদা সুলতানা শিশু ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বৃক্ষায়নের সুফল সম্পর্কে বলেন,



বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও স্লোগান করি, গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান। এবং সেই সাথে আমাদের মনের পরিবেশেও একটা বৃক্ষরোপণ করি যার নাম ভালোবাসা। একদিন সেই বৃক্ষ বড় হবে, ফুল হবে, ফল হবে, শুষে নিবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ছড়াবে অক্সিজেন। সজীব হবে প্রতিটি মানুষ, ধন্য হবে বিশ্ব। তাই সব ধরনের পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষায়নের বড়ই প্রয়োজন।



বাংলাদেশ কে একটি সুন্দর ও স্বপ্নীল আবাসস্থল হিসাবে গড়ে তুলতে বৃক্ষ রোপণের বিকল্প নেই। বৈশ্বিক বিরূপ জলবায়ু পরিবর্তনের একমাত্র কারণ বৃক্ষ নিধন। অপরিকল্পিত বৃক্ষ নিধনের ফলেই প্রকৃতি বিরুপ আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই আমাদের উচিত একটি বৃক্ষ নিধনের পৃর্বে আরও তিনটি বৃক্ষ রোপণ করা। একটি নিমর্ল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে বৃক্ষায়নের কোন বিকল্প নেই। এসময় তিনি সকলকে একটি নিমর্ল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরিতে বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ করার আহবান জানান।