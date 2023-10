কাজিপুরে আরচেস এর আয়োজনে আন্তর্জাতিক প্রবীন দিবস পালন

মোঃশফিকুল ইসলাম, কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ)

প্রতিনিধিঃ

’প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা: প্রজন্ম থেকে দায়বদ্ধতা’ এই শ্লোগান কে সামনে রেখে ” সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা”( Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations)

এ প্রতিপাদ্যে কাজিপুরে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে।





১লা অক্টোবর সকালে আরচেস কাজিপুর এর আয়োজনে , পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপজেলার মাইজবাড়ী ইউনিয়নে মাইজবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রবীণদের অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন নিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী পরবর্তী আলোচনা সভা করা হয়। উক্ত র‍্যালী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুখময় সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুখময় সরকার । র‍্যালীত্তোর আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাইজবাড়ী ইউনিয়নের প্রবীণ কমিটির সভাপতি মোঃ হযরত আলী , বিশেষ অতিথি ছিলেন আরচেস -এর উপ-নির্বাহী পরিচালক মো: আমিনুল ইসলাম, এবং আরচেস কাজিপুর যোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ রবিউল আওয়াল তালুকদার । এ সময় সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ও প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন। আরচেস- সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী আব্দুর রাজ্জাক তার বক্তব্যে আরচেস-এর প্রবীণ কর্মকান্ড নিয়ে বিস্তারীত আলেচনা করেন। প্রবীণ নের্তৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে আরচেস ও পিকেএসএফ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসুচির SDO মো: সোহাগ মন্ডল।অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাইজবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক টি এম আতিকুর রহমান নান্নু,প্রবীন ব্যক্তিত্ব গোলাম হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরচেস এর শাখা ব্যস্থাপক, এমআইএস,শিক্ষা সুপারভাইজার এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রবীণ কমিটির সদস্যগণ।