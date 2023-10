চবিতে গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

চবি প্রতিনিধিঃ

দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ডিরি) এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এঁর পবিত্র স্মৃতির স্মরণে স্মারক বক্তৃতা ও এবং সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্মৃতি বৃত্তি ও সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) গবেষণা বৃত্তি (এমফিল, পিএইচডি) প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।



বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে চবি উপাচার্যের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ডিরির ম্যানেজিং ট্রাস্টি সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও গাউছুল মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন চবির উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) প্রফেসর বেনু কুমার দে।



চবি বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শেখ সাদীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে “Body and Cosmology: The Being of Light and the Celestial Spheres” শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রাজিলের ইউনিভার্সিডাডে ফেডারেল দো পারা (ইউএফপিএ) এর ডান্স কলেজের (এফএডিএএন) প্রফেসর ড. জিসলে গুইলহন এন্তনেস কামারগো।



চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) পবিত্র স্মৃতির স্মরণে স্মারক বক্তৃতা আয়োজন করায় দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ডিরি)-কে ধন্যবাদ জানান।



চবি উপাচার্য বলেন, যুগে যুগে বিশ্বে মহামানবদের আগমন মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। এ সকল মহামানব সর্বদা মানবজাতির কল্যাণ চিন্তা করতেন এবং মানবজাতিকে সকল প্রকার অন্ধকার, কূপমন্ডূকতা, পাপকর্মকে পিছনে ফেলে আলোর পথে ধাবিত করতেন। দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন দর্শন যেভাবে ভক্তকূলসহ মানবকল্যাণে ছড়িয়ে দেয়ার যে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। একইসাথে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্মৃতি বৃত্তি ও সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.) গবেষণা বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এবং আলোকিত মানবসম্পদ তৈরিতে উচ্চশিক্ষা স্তরে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তা প্রজন্মের সন্তানদেরকে উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করবে।



চবি উপাচার্য দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর এ ধরণের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়মিত অব্যাহত রাখার আহবান জানান। পরে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত এম.ফিল ও পিএইচডি গবেষণারত গবেষকদের মাঝে গবেষণা বৃত্তি এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে স্মৃতি বৃত্তি প্রদান করেন চবি উপাচার্য।



দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ডিরি) ইতোমধ্যে চারটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) স্মারক বক্তৃতা, আলোকচিত্রের মাধ্যমে সুফিজমকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ছবি প্রতিযোগিতা এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও সিলেটে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।