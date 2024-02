গাইবান্ধায় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে নারী ফোরামের সভা

গাইবান্ধা পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সভা করেছে নারী ফোরামের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সদর উপজেলার হরিন সিংহায় এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর প্রধান কার্যালয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। ’Rising for Rights for Strengthening Civil Society Network in South Asia to Achieve SDG 6’ প্রকল্পের আওতায় ওয়াশ অধিকার আদায়ে নারী নেতৃত্ব-কে সমৃদ্ধ করতে সভা আয়োজনের এই উদ্যাগ নেয় এসকেএস ফাউন্ডেশন। পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড থেকে নারী ফোরামের ২৪ জন সদস্য এই সভায় অংশ নেন। সভায় নারী ফোরামের চলমান কাজের অগ্রগতি, পৌরসভার বর্তমান পয়ঃনিষ্কাশন অবস্থার চিত্র পর্যালোচনা এবং আগামীর করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। সভায় ৯ সদসস্যের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের পাশাপাশি চলমান কাজের অগ্রগতির বিষয়ে নারী ফোরামের সদস্যগণ স্ব স্ব অবস্থান থেকে জনসাধারণকে সচেতন করার বিষয়ে সদস্যদের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। পৌরসভার বর্তমান পয়ঃনিষ্কাশন অবস্থার চিত্র তুলে ধরে নারী ফোরামের সদস্যগণ তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, শহরের পাবলিক টয়লেটগুলো নারীদের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অযত্ন এবং অবহেলায় টয়লেটগুলোর দরজা-জানালা ভেঙ্গে পড়ায় সেগুলো ব্যবহারে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে। নারীদের নিরাপত্তার ও সম্মানের স্বার্থে দ্রুত এই পাবলিক টয়লেটগুলো নারীদের ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা উল্লেখ করেন- মানুষের সচেতনতার অভাব এবং এলাকায় জোরালো আওয়াজ বা প্রতিবাদ না থাকায় নারীদের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না। নারীদের এই অধিকার আদায়ে নারী ফোরামের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে কাজ করার সম্মতি জানান এবং পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পৌরসভার আগামী বাজেটে শহরের স্যানিটেশন বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট খাতে সুনির্দিষ্ট বাজেট প্রণয়নে পৌরসভার কাছে প্রস্তাব দেওয়ার আহবান জানান। পাশাপাশি, প্রত্যেক ওয়ার্ডের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধিগণ আলাদা আলাদা কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থার সাথে এখান বর্জ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন, এবং ড্রেনগুলোতে পানি চলাচলে স্বাভাবিক রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলা ও আবেদন দেওয়া- এইসব কর্ম-পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে।