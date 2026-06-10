সাভারে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে মাদক মামলার আসামি ছিনতাই

সাভারে মাদক মামলার এক ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতারের সময় হামলার শিকার হয়েছেন দুই পুলিশ কর্মকর্তা। হামলাকারীরা পুলিশের হেফাজত থেকে ওই আসামিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
মঙ্গলবার রাতে সাভার পৌর এলাকার কাঞ্চনপুর মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন সাভার থানার এসআই এস এম শামীম ও এএসআই মশিউর রহমান। প্রথমে তাদের সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পুলিশ জানায়, মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি রফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান দুই কর্মকর্তা। সিভিল পোশাকে থাকা অবস্থায় তারা রফিকুলকে আটক করেন।
তবে গ্রেফারের পরপরই আসামির সহযোগীরা অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা কিল-ঘুষি, চড় এবং ইট দিয়ে পুলিশ সদস্যদের মারধর করে রফিকুলকে ছিনিয়ে নেয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরও কয়েকজন ব্যক্তি হামলায় অংশ নেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, রফিকুল ইসলাম এলাকার পরিচিত মাদক কারবারি এবং হামলায় জড়িতদের অনেকেই মাদকচক্রের সদস্য।
সাভার মডেল থানার ওসি (তদন্ত) নূর মোহাম্মদ জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হয়েছে। মামলায় ৪০ জনকে আসামি করা হয়েছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। একই সঙ্গে এলাকায় মাদক কারবার নির্মূলে পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলেও জানান তিনি।
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