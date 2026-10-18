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সিংড়ায় ছোট চৌগ্রামে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করলো প্রতিপক্ষরা

সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি: / ৫৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬

নাটোরের সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছোট চৌগ্রাম এলাকায় আহমেদ আলীর বাড়ির সামনের চলাচলের রাস্তা গাছের ডালপালা ফেলে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে লুৎফর, আনিস ও জয়নাল নামে তিনজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বাড়িতে যাতায়াতের পথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী আহমেদ আলী। প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল্লাহ আল রিফাত বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার আহমেদ আলীর বাড়ির সামনে গাছ কেটে ডালপালা দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তারা। বাড়ির দক্ষিণ পাশে ৭/৮ ফিট জায়গা দখল করে বেড়া নির্মান করে। মানা নিষেধ করলেও তারা কোনো ভ্রুক্ষেপ করছে না। এদিকে বাড়ির সামনের চলাচলের জায়গায় গাছের ডালপালা ফেলে রাখায় স্বাভাবিক যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। এতে আহমেদ আলী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। পাশাপাশি বাড়ি দখলের চেষ্টার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য জানা যায়নি। অভিযুক্ত লুৎফুর রহমানকে ফোনে পাওয়া যায় নি।

ভুক্তভোগী আহমেদ আলী এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবারের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

আহমেদ আলীর মেয়ে বলেন, আমরা ২ বোন। বাবা মা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। আমার ভাই নাই জন্য আজ আমাদের উপর অন্যায় করা হচ্ছে। অথচ আমার বাবা তাদের আজীবন উপকার করেছেন।


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