সিংড়ায় সারের ডিলারদের নিয়ে উপজেলা প্রশাসনের মতবিনিময়

নাটোরের সিংড়ায় উপজেলায় সারের ডিলারদের সাথে উপজেলা প্রশাসনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল্লাহ আল রিফাতের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার মাহমুদুল হাসান, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব শারফুল ইসলাম বুলবুল, পৌর বিএনপির আহবায়ক সাখাওয়াত হোসেন সাখা, ডায়াবেটিস সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিলন হোসেন, সিংড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি এমরান আলী রানা, মডেল প্রেসক্লাবের সভাপতি এসএম রাজু আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জুলহাস কায়েম, আইডিয়াল প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু সাইদ, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
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