কাজিপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গুণী শিক্ষকদের সন্মাননা প্রদান

শিক্ষায় একটি নতুন সামাজিক অঙ্গীকার’ (Valuing teacher voices: towards a new social contract for education”)। এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গুণী শিক্ষকদের সন্মানা স্মারক প্রদান করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

দিবসটি উপলক্ষে ৫ ই অক্টোবর (শনিবার) দুপুর বারোটায় কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে ও প্রভাষক আলাউদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ও সন্মানা স্মারক তুলে দেন কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষা অনুরাগী প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম, পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোহাম্মদ আবুল বাশার।এ দিবস উপলক্ষে যাদেরকে সন্মানা প্রদান করা হয় তারা হলেন কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের সাবেক প্রফেসর বাসুদেব সরকার,একই কলেজের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক পরিমল কুমার তরফদার,উপজেলার কাচিহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক গোলাম হোসেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাস্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম, ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহকারী অধ্যাপক আতাউর রহমান, প্রভাষক শিবু চন্দ্র অধিকারী, প্রভাষক মরিয়ম আক্তার প্রমুখ।