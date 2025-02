সিরাজগঞ্জে কেপিইউএস এর উদ্যোগে ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় কামারখন্দ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ( কেপিইউএস) এর উদ্যোগে ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।



সিরজগঞ্জ সদর উপজেরার কৃষি অফিসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ০৯ , ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ শিখবো সবাই (TO-45) প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের কেয়ারগিভারদের ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে।



উল্লেখ্য যে, কামারখন্দ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ( কেপিইউএস) আগষ্ট, ২০২২ থেকে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় সেন্স ইন্টারন্যাশনাল এর আর্থিক ও সিডিডিএর কারীগড়ি সহায়তায় Strengthening systems for the enrollment, retention and support of children with disabilities at primary level of mainstream education in Bangladesh (DID-TO-45) শিখবো সবাই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য হলো প্রতিবন্ধী শিশুদের বাড়ি ভিত্তিক প্রয়েজনীয় স্বাস্থ্য সেবা ও প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করা।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের ২৫ জন অভিভাবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য

প্রশিক্ষনের বিষয় ছিল, প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধীতার ধরণ, কারণ ও প্রতিকার এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার, বিভিন্ন প্রকার বাড়ি ভিত্তিক সেবা প্রদানের পদ্ধতি, শিশু সুরক্ষা, বিভিন্ন প্রকার থেরাপির কৌশল, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সেবা পাওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি।



প্রশিক্ষনের দ্বিতীয় দিন সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ হারুনর রশীদ উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষনে উপস্থিত কেয়ারগিভারদের নিকট থেকে শিশুদের বর্তমান অবস্থার খোজ খবর নেন এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার অধিকার সহ সম্মানের সহিত অপ্রতিন্ধী শিশুদের মত সকল অধিকার পাওয়ার কথা বলেন এবং বাড়িতে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে প্রাথমিক বিদ্যালয় উপযোগী করে গড়ে তুলে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য তাগিদ দেন ও শিক্ষা অফিস থেকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। তিনি এলাকা ভিত্তিক একাধিক প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে একত্রে সেবা দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন যাতে শিশুরা একজন আরেকনের নিকট থেকে শিখতে পারে। এছাড়াও প্রশিক্ষনে ভার্চুয়ালী অংশগ্রহন করে প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন মোছাঃ সোহেলী খাতুন।





দুই দিনব্যাপি প্রশিক্ষনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন আরআরসি ম্যানেজার জনাব জমির উদ্দিন, প্রকল্প কর্মকর্তা গোপাল চন্দ্র শীল, মনিটরিং অফিসার কেএম নাজমুল ইসলাম, এইসবিএফ মোঃ রুহুল আমীন, মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ জহুরুল ইসলাম, মিাছাঃ বানু অক্তার,ওপিডি সদস্য আলামীন শেখ, লাকী খাতুন, হাসি খাতুন ও আমেনা বেগম।