লাইট হাউজ এর উদ্দ্যেগে কুড়িগ্রামে দুযোর্গকালীন সময়ে নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কুড়িগ্রাম জেলায় Empowering Communities for Inclusive Disaster Resilience: A CSO-Media Partnership to Protect Safety of Women and Girls প্রকল্পের আওতায় ৫টি উপজেলায় (কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রাজিবপুর) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন/ফ্রি প্রেস আনলিমিটেড/ আর্টিকেল-১৯ এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করছে।

তারই ধারাবাহিকতায় ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫খ্রি: কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ৯নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে দিনব্যাপি দুযোর্গকালীন সময়ে নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

দিনব্যাপি প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন সাঈদা পারভীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কুড়িগ্রাম সদর।

তিনি বলেন, প্রতি বছরেই বন্যা হয়, তাই বন্যাকে অভিশাপ মনে না করে আর্শিবাদ ভাবতে হবে কারণ এটা প্রকৃতির নিয়ম বন্যা আসবে যাবে কিন্তু সকলকে সচেতন হতে হবে। তিনি সকল প্রশিক্ষনার্থীদের বলেন, যে বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলো নিজেদের পরিবার এবং নিজ গ্রামে প্রচার করার জন্য।

তিনি আরও বলেন, বন্যাকালীন সময়ে বাল্যবিবাহ, পাচার, নির্যাতন, হয়রানি সবচেয়ে বেশি হয় তাই প্রত্যেতকে সচেতন হতে হবে যেন বাল্যবিবাহ সহ অন্যান্য সমস্যা গুলো না হয় । আর কেউ যেকোন ধরনের সমস্যায় পড়লে সরকারী হট লাইন নাম্বার গুলোতে (৯৯৯, ১০৯, ৩৩৩, ১০৯০) যোগাযোগ করতে বলেন।

উক্ত প্রশিক্ষণে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বন্যা কবলিত এলাকার ৩৫জন নারী ও কিশোরী অংশগ্রহন করেন।

প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ডাঃ সাদাত শাহরিয়ার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুড়িগ্রাম সদর। তিনি দুযোর্গ কালীন সময়ে স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক স্বাস্থ্য, সমস্যা, প্রতিকার এবং সহিংসতা বিষয়ে আলোচনা করেন।

তিনি আরও বলেন, দুর্যোগকালীন সময়ে নারী ও কিশোরীদের যে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেয় তার জন্য হতাশাগ্রস্থ্য না হয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি সঞ্চালনা এবং দুর্যোগের মৌলিক ধারনা, দুর্যোগ পূর্ব, দুযোর্গ চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী করনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রকল্প সমন্বয়কারী লাইট হাউজ।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, লাইট হাউজ, প্রকল্পের ধারনা, এবং দুযোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ওয়েব পোর্টালসহ দুযোর্গ কালীন সময়ে নারী, কিশোরী ও প্রতিবন্ধীদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা এবং বিভিন্ন তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন মোঃ সাদিক আল হায়াত উপ-পরিচালক লাইট হাউজ।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ রিপকন আলী উপজেলা সমন্বয়কারী লাইট হাউজ।