ফেসবুক ব্যবহারে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে গেলে Sorry, something went wrong লেখা দেখতে পাচ্ছেন ব্যবহারকারীরা।



সমস্যার কথা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সে স্ক্রিনশটও দিচ্ছেন অনেকে।



বিশ্বজুড়ে একই সময়ে বিভিন্ন দেশে এই সমস্যা দেখা গেছে। তবে ফেসবুক বা মেটা কতৃপক্ষ থেকে এখনও কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি এ বিষয়ে।