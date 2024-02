গাইবান্ধায় ডিবির বিশেষ অভিযানে বিদেশী মদসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাইবান্ধা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব মোঃ কামাল হোসেন মহোদয়ের দিক নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান সরকার, অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। উক্ত অভিযানে গাইবান্ধার তত্ত্বাবধানে ডিবি পুলিশের একটি চৌকস দল নিয়মিত মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ৪ ফেব্রয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ সময় ০৯.৩০ ঘটিকায় ফুলছড়ি থানাধীন ০৬নং এ্যারেন্ডাবাড়ি ইউপির অন্তগর্ত ১নং ওয়ার্ডের পশ্চিম জিগাবাড়ি গ্রামস্থ পশ্চিম জিগাবাড়ির চরে জনৈক মোঃ আব্দুস সোবহান নাড্ডু (৪২), পিতা-মোঃ আব্দুল হামিদ ডাক্তার এর বসতবাড়ির আঙ্গিনা/উঠান সংলগ্ন গোয়াল ঘরের পাশে খড়ের গাঁদার মধ্যে থাকা মোট ৯ টি বস্তায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশী মদ ২৯৩ (দুইশত তিরানব্বই) বোতল, আসামী মোঃ আব্দুস সোবহান নাড্ডু দখল ও হেফাজত থেকে উদ্ধারসহ ০১ (এক) জনকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার সহিত অন্য কেহ জড়িত আছে কিনা সে ব্যাপারে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যহত আছে। আসামীর বিরুদ্ধে ফুলছড়ি থানা নিয়মিত মামলা নং-০১, তারিখ-০৪/০২/২০২৪ খ্রিঃ, ধারা- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণির ২৪(গ) রুজু করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে ০১টি হত্যা মামলা, ০১টি খুনসহ ডাকাতি মামলা, ০১টি ডাকাতি মামলা ও মারামারির ০২টি মামলাসহ মোট ০৫ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। উদ্ধারকৃত আলামতঃ ১। ২৩৯ (দুইশত উনচল্লিশ) বোতল মদ বোতলের গায়ে লেখা ice BARE IT ALL VODKA (375 ml) ২। ৩৭ (সাইত্রিশ) বোতল মদ OC BLUE (375 ml) (375 ml) গায়ের লেবেলে OFFICER`S CHOICE BLUE PURE GRAIN WHISKY লেখা আছে। ৩। ১৭(সতের) ) বোতল মদ বোতলের কর্কের গায়ে লেখা ROYAL STAGE SEAGRAM QUALITY 750 ml (SINCE 1887) সহ উদ্ধারকৃত সর্বমোট= ২৯৩ (দুইশত তিরানব্বই) বোতল বিদেশী মদ উদ্ধার করা হয়। প্রেস বিফ্রিং এ গাইবান্ধা জেলার সুযোগ্য ও সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ কামাল হোসেন, জনাব মোঃ ইবনে মিজান (প্রশাসন ও অর্থ) পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত, জনাব ধ্রুব জ্যোতির্ময় গোপ (বিপিএম) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এ-সার্কেল), জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান সরকার, পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা, জনাব মোঃ মাসুদ রানা, অফিসার ইনচার্জ, সদর থানা, জনাব মোঃ বদরুজ্জামান মোল্লা, পুলিশ পরির্দশক (নিঃ), জেলা গোয়েন্দা শাখা, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যবৃন্দ এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।