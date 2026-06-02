গুলশান থানা শ্রমিক লীগের যুগ্ম-সম্পাদক রাজিব গ্রেফতার

রাজধানীর কালাচাঁদপুর এলাকা থেকে গুলশান থানা শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসানকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১ জুন) রাতে গুলশান থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে।
মঙ্গলবার (২ জুন) গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেন গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
ওসি দাউদ হোসেন বলেন, গতরাতে গুলশান থানাধীন কালাচাঁদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাজিব হাসানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি চব্বিশের জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গুলশান থানায় দায়ের হওয়া একটি হত্যা মামলার আসামি।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারের পর রাজিব হাসানকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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