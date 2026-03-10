মঙ্গলবার, ১০ মার্চ ২০২৬, ১০:১৪ অপরাহ্ন
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জে বাস-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকাপ চালক নিহত

কাইয়ুম মাহমুদ: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১০ মার্চ, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের তাঁড়াশ উপজেলায় ঢাকা-নাটোর মহাসড়কে বাস ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সন্ধ্যায় হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানাধীন মান্নান নগর হামকুরিয়া পেট্রোল পাম্পের সামনে ঢাকা-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহত পিকআপ চালক হলেন সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার নান্টু মিয়ার ছেলে আলমাছ (৩৫)।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন জানায়, ঢাকাগামী একটি পিকআপ এবং রাজশাহীগামী একটি বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপের চালক আলমাছ গুরুতর রক্তাক্ত জখম হন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে নিহত চালকের মরদেহ উদ্ধার করে এবং সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি হাইওয়ে থানার হেফাজতে নেওয়া হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসের চালক গাড়ি রেখে কৌশলে পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ আরও জানায়, দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।


