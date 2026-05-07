অবশেষে কমলো জ্বালানি তেলের দাম

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসান এবং গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালুর সম্ভাবনাকে ঘিরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে ফের বড় পতন দেখা গেছে। একই সঙ্গে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিশ্বের শেয়ারবাজারগুলোতে।
বুধবার শান্তি আলোচনার আশায় আন্তর্জাতিক অপরিশোধিত তেলের দাম এক পর্যায়ে দশ শতাংশেরও বেশি কমে যায়। তবে বৃহস্পতিবার (০৭ মে) সেই পতনের গতি কিছুটা কমে প্রায় দুই শতাংশে নেমে আসে।
ইউরোপের শেয়ারবাজারে আগের দিনের বড় উত্থানের পর বৃহস্পতিবার সূচক নিম্নমুখী ছিল। অন্যদিকে এশিয়ার প্রধান বাজারগুলোতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে।
বিনিয়োগ বিশ্লেষকেরা বলছেন, যুদ্ধ পরিস্থিতি দ্রুত শেষ হওয়ার আশায় বাজারে যে উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছিল, এখন তা কিছুটা স্তিমিত হচ্ছে।
সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ ক্লাবের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ সুজানা স্ট্রিটারের ভাষায়, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি দ্রুত শান্ত হওয়ার যে আশা বাজারে তৈরি হয়েছিল, এখন বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারছেন দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে পৌঁছাতে আরও অনেক বাধা অতিক্রম করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, যদিও জানা যাচ্ছে, যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া শান্তি প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে ইরান, তবুও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্থিতিশীল হতে সময় লাগতে পারে।
সূত্র: আল-জাজিরা।
