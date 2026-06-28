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সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে বিজিবি-র‍্যাবের অভিযানে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৮ জুন, ২০২৬


সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৭ জুন) রাতে জকিগঞ্জ উপজেলার বারোঠাকুরী ইউনিয়নের সোনাসার এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে একটি ওয়ান শুটার গান, ১১টি ডেটোনেটর এবং ১১টি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, ১৯ বিজিবি ব্যাটালিয়ন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অস্ত্র ও বিস্ফোরক বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় মজুদ রাখা হয়েছে। তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের পর বিজিবি ও র‍্যাব-৯-এর সমন্বয়ে একটি যৌথ আভিযানিক দল গঠন করা হয়।

রাত আনুমানিক ১০টার দিকে জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ বিয়াবাইল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার শূন্য লাইন থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার অভ্যন্তরে সোনাসার ব্রিকস ফিল্ড এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেখানে তল্লাশিকালে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধারকৃত এসব অস্ত্র ও বিস্ফোরক চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার, অস্ত্র ও বিস্ফোরক অনুপ্রবেশ রোধ, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির গোয়েন্দা নজরদারি ও নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবেই এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।


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