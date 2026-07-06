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/ আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ৩৩৪২

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৬ জুলাই, ২০২৬
- ছবি: রয়টার্স

ভেনেজুয়েলার জোড়া ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩ হাজার ৩৪২ জনে দাঁড়িয়েছে বলে দেশটির তথ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

রবিবার মন্ত্রণালয়টির প্রকাশ করা নতুন তথ্যে দেখা গেছে, মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৪৭০ জনে আর গৃহহীনের সংখ্যা বেড়ে ১৭ হাজার ৩৪৫ জন হয়েছে।

এ দিন ভেনেজুয়েলার ২১৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেওয়া এক ভাষণে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ ভূমিকম্পের পর সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলোর পক্ষে কথা বলেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের পরপরই তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে মোতায়েন করেছেন এবং জরুরি প্রয়োজন ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সামরিক বাহিনীর একটি নতুন ইউনিট গঠন করেছেন।

ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পের পর ব্যাপক দুর্যোগের মুখে সরকারের অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ ও সাড়া নিয়ে দেশজুড়ে বাড়তে থাকা হতাশার মধ্যে তিনি এসব কথা বলেন।


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