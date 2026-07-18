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নববেশ নৃত্যাঙ্গন ও সাংস্কৃতিক একাডেমির বর্ণাঢ্য বর্ষা উৎসব ‘রিমঝিম ঘন ঘন রে’ অনুষ্ঠিত

পাবনা প্রতিনিধি : / ১৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১৭ জুলাই, ২০২৬

শ্রাবণের স্নিগ্ধ বর্ষাধারায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে তুলে ধরতে নববেশ নৃত্যাঙ্গন ও সাংস্কৃতিক একাডেমি আয়োজন করে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান ‘রিমঝিম ঘন ঘন রে’। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেল ৫টায় পাবনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকদের ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের প্রাণবন্ত ও নান্দনিক পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। একাডেমির শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা এবং নৃত্যশৈলী উপস্থিত দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে।

অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ন ও নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন আফরোজা সুলতানা ঝরা। তাঁর পরিকল্পনা, সৃজনশীল নির্দেশনা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় পুরো আয়োজনটি সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও বাংলা সংস্কৃতি ও নৃত্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে নববেশ নৃত্যাঙ্গন ও সাংস্কৃতিক একাডেমি এ ধরনের নান্দনিক সাংস্কৃতিক আয়োজন অব্যাহত রাখবে।


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