তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৫৮

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫৮ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
সোমবার (২০ জুলাই ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৮ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে,মোহাম্মদপুরে ১৫ জন,আদাবরে ৯ জন, শেরেবাংলা নগরে ১০ জন,তেজগাঁও থানা ১০ জন,তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৫ জন ও হাতিরঝিল থানায় ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রুমন মিয়া (৩৬),বশির মোল্লা ওরফে মো. ওয়াসি আলম (৫৫),মো. কোরবান আলী ( বয়স উল্লেখ নাই), ইকরাম ওরফে তোতা মিয়া (বয়স উল্লেখ নাই),মো. সুজন হোসেন মৃধা (বয়স উল্লেখ নাই),মো. টিপু সুলতান (বয়স উল্লেখ নাই),রাসেল বাবু (৩৮), মো. আলমগীর (৩০),আল মামুন (৩৫), আসিফ আজিম (৩৮),মো. হাসিব মিয়া (২৭), মো. সুমন (২৩),মো. হাসান (৩০),নুর আলম (৩৮) ও মো. সাইফুল ইসলাম (৩০)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ইয়াছিন (২৫),মো. শাকিল (২৫), মো. নয়ন মাতুব্বর (২৮),মো. আশিক হোসেন (২৫),মো. শহিদুল ইসলাম (৪৫),মো. সাব্বির হোসেন (১৮),মো. ইসমাইল হোসেন (৩২), মো. রাকিব গাজী (১৮),মো. সাব্বির হোসেন (২৫),মো. মিজানুর রহমান রাকিব (১৮) ও
মো. লুৎফর রহমান (৪৭)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জয়নাল (৪০), মো. শাহিন মিয়া (৩৫),মো. রবিউল আওয়াল ওরফে রবি (২৬),মো. সুজন সিকদার (২৮),
মো. সাফিদ (২৬),মো. শামীম (২৯),মো. মিলন (২৯),নিজাম উদ্দিন ওরফে সেন্টু (৪০), মো. হাফিজুল ইসলাম (২৬) ও মো. রায়হান ইসলাম (১৮)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রফিকুল ইসলাম (৩২),মো. রকি (২৫),মো. রবিউল ইসলাম (২২),মো. কামাল বিশ্বাস (৩০),মো. সজীব বিশ্বাস (২৪), মো. সাকিবুর রহমান ওরফে সোহান খান (৩০),মো. রুবেল ওরফে হাড্ডি রুবেল (৩৩) ও
মো. শাহাদাৎ হোসেন সোহান (৩৮)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. শরিফ (২২),দীলিপ চন্দ্র দাস (৩০),মো. মোরশেদ (৩০),মিস্টার ওরফে পাগলা (৫০) ও মো. হানিফ (২৩)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-রাজীব (২৮),মো. সাদ্দাম খান মীম (৩৩),
রিফাত সুলতানা অনি (৩৩),মো. মিঠু মিয়া (৪২),মো. ইসলাম (৩৫),মো. শফিকুল ইসলাম (৩৮),মো. রমজান আলী (২৯),মো. জাহিদুল ইসলাম (২৫) ও মো. সোহেলা রানা (৬৫)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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