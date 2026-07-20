মাদকবিরোধী সফল অভিযানে পুরস্কৃত বেগমগঞ্জ সার্কেল

মাদকবিরোধী সফল অভিযানের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করা হয়েছে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ সার্কেল ও বেগমগঞ্জ মডেল থানা পুলিশ।
সোমবার (২০ জুলাই) বেগমগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আ ন ম ইমরান খান এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, আজ মাদকের বিরুদ্ধে সফল বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৮০ হাজার ৩৬০ পিস ইয়াবা ও একটি জীপ গাড়ি জব্দ এবং ২ জন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করায় অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ সার্কেল ও বেগমগঞ্জ মডেল থানা পুলিশকে পুরস্কৃত করা হয়।
নোয়াখালীর পুলিশ সুপার (এসপি) এন এম নাসিরুদ্দিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বেগমগঞ্জ সার্কেল) আ ন ম ইমরান খান এবং বেগমগঞ্জ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জের হাতে এ পুরস্কারের অর্থ তুলে দেন।
তিনি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে নোয়াখালী জেলা পুলিশের জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে।
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