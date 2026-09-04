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আগামী তিন মাসে বিপুল ডাক্তার-নার্স নিয়োগ দেবে সরকার: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

আগামী তিন মাসের মধ্যে সারাদেশে সাড়ে ৭ হাজার চিকিৎসক ও সাড়ে ৭ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন।

শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে টিকা না নেওয়া শিশুরাই বেশি হামে আক্রান্ত হচ্ছে। এ কারণে চলতি মাসে আবারও বিশেষ টিকা ক্যাম্পেইন শুরু করা হবে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের হাসপাতালগুলোতে সেবার মান উন্নত হয়েছে। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুরক্ষা আইন প্রণয়নের কাজও করছে সরকার।

সারাদেশে চিকিৎসক ও নার্সের সংকট কমাতে আগামী তিন মাসের মধ্যেই বড় পরিসরে নিয়োগ দেওয়া হবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।


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