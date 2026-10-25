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কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই, কেন আমার ওপর হামলা হলো: টাইগার শ্রফ

অনলাইন ডেস্ক: / ৫০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬
- ভারতের বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফ।

ভারতের বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনায় এখনো হতবাক তিনি। কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা না থাকার পরও কেন তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হলো, তা বুঝতে পারছেন না এই অভিনেতা। সম্প্রতি মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারা তাঁর বাসায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি এসব কথা বলেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের জুহু এলাকায় টাইগার শ্রফের বিএমডব্লিউ গাড়ি লক্ষ্য করে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় রাউন্ড গুলি চালায় দুই দুর্বৃত্ত। এ সময় অভিনেতা অক্ষত থাকলেও তাঁর গাড়িচালক ফিরদৌস বালুচ ও ভ্লগার উমেশ চৌহান আহত হন।

পুলিশের কাছে দেওয়া বক্তব্যে টাইগার শ্রফ বলেন, ‘আমি ভীষণ হতবাক। এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে চাই না। কে বা কেন আমার ওপর এমন প্রাণঘাতী হামলা চালাতে চাইবে? কারও সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। তাহলে কেন আমার ওপর হামলা হলো?’

এ ঘটনায় পুলিশ তাঁর গাড়িচালক ও ভ্লগারের বক্তব্য রেকর্ড করেছে। হামলার সময় অভিনেতা ফুটবল খেলে ফিরছিলেন। তিনি গাড়ির সামনের আসনে বসা ছিলেন। গুলিবর্ষণের পর ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দুই ব্যক্তিকে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাতে দেখা যায়। পরে টাইগার শ্রফ নিজেই গাড়ি চালিয়ে আহত চালককে হাসপাতালে নিয়ে যান।

টাইগার শ্রফের গাড়িতে গুলিবর্ষণের ঘটনায় শনিবার ভারতের ইন্দোর থেকে ২২ বছর বয়সী প্রাঞ্জল থাকরানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ নিয়ে মামলাটিতে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে ১১ জনে দাঁড়িয়েছে।


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