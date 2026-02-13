বিপুল ভোটে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত রুমিন ফারহানা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনে চমক দেখিয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। হাঁস প্রতীকে বিপুল ভোটে এগিয়ে থেকে তিনি এ আসনে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন।
বেসরকারি ফলাফলে দেখা যায়, হাঁস প্রতীকে রুমিন ফারহানা পেয়েছেন ১ লাখ ১৭ হাজার ৪৯৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিব খেজুর গাছ প্রতীকে পেয়েছেন ৭৯ হাজার ৯ ভোট। ফলে ৩৭ হাজার ৫৬৮ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন রুমিন।
১৫১টি ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৪ লাখ ৯৯ হাজার ৪৪৮ জন। দিনব্যাপী ভোটগ্রহণ শেষে গণনা শেষে এই ফল ঘোষণা করা হয়।
সরাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আবুবকর সরকার বেসরকারিভাবে এ ফলাফল নিশ্চিত করেছেন।
