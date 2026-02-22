রাজশাহী নগরীতে ট্যাপেন্টাডল-সহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

রাজশাহী নগরীতে মোঃ আব্দুল মুমিন (৩০) নামে এক মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে শাহমখদুম থানা এলাকার ৯ নং রোড থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।
গ্রেফতার মোঃ আব্দুল মুমিন, সে নগরীর বোয়ালিয়া থানার সপুরা, মিয়াপুর (বর্তমানে শাহমখদুম থানার পবা নতুনপাড়া) গ্রামের মোঃ নজরুল ইসলামের ছেলে ।
থানা সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতার মুমিনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রবিবার সকালে তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
