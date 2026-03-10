উল্লাপাড়া উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলা জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) উপজেলার ঝিকিরা বন্দর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সাইদুর রহমান বাচ্চু সাধারণ সম্পাদক সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপি।
অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মোঃ আজাদ হোসেন আজাদ। তিনি আগত নেতাকর্মী ও উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে দলীয় কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।
এ সময় ইফতার মাহফিলে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন, পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ইফতারে অংশগ্রহণ করেন। পরে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
