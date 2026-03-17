মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ ২০২৬, ০৮:৩৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ছুটির দিনেও রায়গঞ্জে সার–কীটনাশকের বাজারে তদারকি রায়গঞ্জে খাদ্যবান্ধব ১৫ বস্তা চাল জব্দ, জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৬তম জন্মদিন আজ ঈদ উপহার বিতরণে জাহাঙ্গীর হোসেন: ‘পর্যায়ক্রমে সবাই পাবে ফ্যামিলি কার্ড’ নামাজে উৎসাহিত করতে ৩১৭ শিশুকে সাইকেল উপহার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর উত্তরের সড়কে চাপ বাড়লেও নেই যানজট বাদাম তেল উৎপাদনে সফল নারী উদ্যোক্তা  হলোখানা ইউনিয়নে ৭,৬৯২ দুস্থ পরিবারের মাঝে ভিজিএফের চাল বিতরণ কাজিপুরে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে  যাকাতের অর্থ বিতরণ  জয়পুরহাটে মুরালী ভাবকি খাল খননের উদ্বোধন করেন আব্দুল বারী
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

ঈদ উপহার বিতরণে জাহাঙ্গীর হোসেন: ‘পর্যায়ক্রমে সবাই পাবে ফ্যামিলি কার্ড’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ, ২০২৬



রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকার কাওলায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

বিমানবন্দর থানা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. দেলোয়ার হোসেন দিলুর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও আয়োজনে ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ রয়েছে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচি নিয়ে। অনেকেই জানতে চান—কার্ড কবে পাওয়া যাবে এবং কেন দেরি হচ্ছে। তিনি বলেন, এটি একটি নতুন ও বৃহৎ প্রকল্প, যা বাস্তবায়নে সময় ও পরিকল্পনা প্রয়োজন।

তিনি জানান, সরকার ইতোমধ্যে পাইলট প্রকল্প হিসেবে প্রায় ৩৬ হাজারের বেশি পরিবারকে এই কার্ডের আওতায় এনেছে। দেশে প্রায় ৪০ লাখ পরিবার থাকায় ধাপে ধাপে সবার কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।

জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, “যাদের সম্পদ ও আয় একেবারেই কম, তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্ড দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যরাও এই সুবিধা পাবেন। কেউ বঞ্চিত হবেন না, তবে কিছুটা সময় লাগবে।”

তিনি আরও বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে কৃষকদের ঋণ মওকুফ, ফ্যামিলি কার্ড চালু এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের জন্য আর্থিক সহায়তা উল্লেখযোগ্য।

তিনি দাবি করেন, সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যেই একাধিক বড় প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে, যা অতীতে খুব কমই দেখা গেছে। “আমাদের মেয়াদ পাঁচ বছর। মাত্র এক মাস হয়েছে। বাকি সময়ের মধ্যে সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হবে,”—বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech