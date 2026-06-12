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ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার আর নেই

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২৬

ব্রাজিলকে ১৯৭০ সালের ফিফা বিশ্বকাপ জেতাতে অনন্য ভূমিকা রাখা কিংবদন্তি সেন্ট্রাল ব্যাক ব্রিতো ৮৬ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নিউমোনিয়াজনিত জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে রিও ডি জেনিরোর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর তার মৃত্যু হয়।

বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।


ব্রিতোর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ব্রাজিল ফুটবলে। ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি সামির জাউদ এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯৭০ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ব্রিতো ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর লড়াকু মনোভাব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।
ক্লাব পর্যায়ে দীর্ঘদিন ফ্লামেঙ্গোর হয়ে খেলা ব্রিতো ব্রাজিল জাতীয় দলের জার্সিতে মোট ৪৫টি ম্যাচ খেলেছেন। ১৯৭০ সালে পেলের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে তিনি ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেন—যা ছিল তাঁর প্রথম বিশ্বকাপ অংশগ্রহণই।

দুঃখজনকভাবে, সেই ঐতিহাসিক দলের তারকা পেলে ২০২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এবার ব্রিতোর বিদায়ে ১৯৭০ সালের সেই সোনালি প্রজন্ম আরও একটি অধ্যায় হারাল ফুটবল ইতিহাসে।

এদিকে ২০০২ সালের পর আর বিশ্বকাপ না জেতা ব্রাজিল এবার হেক্সা শিরোপার খোঁজে মাঠে নামছে। আগামী ১৪ জুন বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় নিউইয়র্কে মরক্কোর মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা, যেখানে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে নতুন প্রত্যাশা নিয়ে।


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