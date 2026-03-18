ঈদে নৌপথে নিরাপত্তা জোরদার, কোস্ট গার্ডের টহল ও তল্লাশি বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ, ২০২৬


পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে দেশের নৌপথে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। যাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাট ও নদীপথে বিশেষ টহল ও তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নৌপথ নিরাপদ রাখতে নিয়মিত টহলের পাশাপাশি যৌথ ও সাঁড়াশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। ঈদকে সামনে রেখে ঢাকা, ভোলা, চট্টগ্রাম ও মোংলা অঞ্চলের বিভিন্ন লঞ্চ, খেয়া ও ফেরিঘাটে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

এর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার(১৭ মার্চ) রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় জনসচেতনতামূলক মাইকিং, সন্দেহজনক ব্যক্তি ও নৌযানে তল্লাশি এবং যাত্রীদের ব্যাগ স্ক্যানসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সম্ভাব্য নাশকতা রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, ঈদ ও ঈদ-পরবর্তী সময়ে যাত্রীদের নিরাপদ নৌযাত্রা নিশ্চিত করতে ২৪ ঘণ্টা টহল জারি রাখা হয়েছে। এর ফলে উপকূলীয় ও নদীপথে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

এছাড়া চোরাচালান, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। ধারাবাহিক অভিযানের কারণে অনেক এলাকায় এসব অপরাধ কমে এসেছে এবং লাইটার জাহাজসহ অন্যান্য নৌযান নির্বিঘ্নে চলাচল করছে বলে জানিয়েছে বাহিনীটি।

নদীপথ ও সমুদ্র এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় কোস্ট গার্ড।

ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান স্টেশন কমান্ডার পাগলা লেফটেন্যান্ট মো. রাকিবুল ইসলাম রনি (এক্স)


