মহেশখালীর সোনাদিয়া চরে কোস্ট গার্ডের সাহসী অভিযানে নিউজিল্যান্ডের পর্যটক পরিবার রক্ষা

কক্সবাজারের মহেশখালীর সোনাদিয়া চরে গত বুধবার রাতে একদল দুষ্কৃতিকারীর হামলার সময় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের তাৎক্ষণিক অভিযানে নিউজিল্যান্ডের নাগরিক Mr. John Edward Pudney এবং তার পরিবারের চার সদস্য নিরাপদে উদ্ধার হয়েছেন।
কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, Mr. Pudney ২০২৪ সালে টুরিস্ট ভিসায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। বিশ্বভ্রমণের উদ্দেশ্যে তারা কাঠের বোট/ট্রলারে সমুদ্রপথে যাত্রার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।
নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বিবেচনায় ১ মার্চ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তারা নির্দেশনা উপেক্ষা করে সোনাদিয়া চরে অবস্থান করেন।
সেখানে রাতের ঘটনায় হামলা চালালে সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোস্ট গার্ডের আভিযানিক দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পর্যটকদের জীবিত উদ্ধার করে। লুট হওয়া অধিকাংশ মালামালও উদ্ধার করা হয়েছে। দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কেউ আটক হয়নি।
উদ্ধারকৃত পর্যটকরা বর্তমানে নিরাপদ হেফাজতে আছেন এবং তাদের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে সমন্বয় কার্যক্রম চলছে। Mr. Pudney উদ্ধার অভিযান শেষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, জড়িত দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার ও অবশিষ্ট মালামাল উদ্ধারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
