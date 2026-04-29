ইনানীতে ৫০ কেজি গাঁজাসহ মাদক পাচারকারী আটক

কক্সবাজারের ইনানীতে অভিযান চালিয়ে ৫০ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বুধবার (২৯ এপ্রিল ) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন সফির বিল এলাকায় মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন ইনানীর একটি বিশেষ দল অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযান চলাকালে কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে এক মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ১৫ লাখ টাকা মূল্যের ৫০ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়।
আটককৃত ব্যক্তি ও জব্দকৃত মাদক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
কোস্ট গার্ড জানায়, মাদকের বিরুদ্ধে তাদের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
