পটুয়াখালীতে যৌথ অভিযানে বিপুল নকল সিগারেট জব্দ

পটুয়াখালীতে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বাজারজাতের উদ্দেশ্যে বহনকৃত বিপুল পরিমাণ নকল সিগারেট জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।
সোমবার (৪ মে ) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গত ২ মে শনিবার সকাল ১১টার দিকে পটুয়াখালী সদর থানার চৌরাস্তা সংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ড স্টেশন পটুয়াখালী এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের সমন্বয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান চলাকালে একটি সন্দেহজনক ইজিবাইক তল্লাশি করে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বাজারজাতের উদ্দেশ্যে বহন করা প্রায় ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা মূল্যের ২৯ হাজার ৬০০ শলাকা নকল সিগারেট জব্দ করা হয়। তবে এ সময় সিগারেটের প্রকৃত মালিককে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং কাউকে আটক করা যায়নি।
জব্দকৃত সিগারেটের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
কোস্ট গার্ড সূত্র জানায়, চোরাচালান
প্রতিরোধে তাদের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
