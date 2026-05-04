পটুয়াখালীতে যৌথ অভিযানে বিপুল নকল সিগারেট জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৪ মে, ২০২৬




পটুয়াখালীতে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বাজারজাতের উদ্দেশ্যে বহনকৃত বিপুল পরিমাণ নকল সিগারেট জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।

সোমবার (৪ মে ) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গত ২ মে শনিবার সকাল ১১টার দিকে পটুয়াখালী সদর থানার চৌরাস্তা সংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ড স্টেশন পটুয়াখালী এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের সমন্বয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান চলাকালে একটি সন্দেহজনক ইজিবাইক তল্লাশি করে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বাজারজাতের উদ্দেশ্যে বহন করা প্রায় ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা মূল্যের ২৯ হাজার ৬০০ শলাকা নকল সিগারেট জব্দ করা হয়। তবে এ সময় সিগারেটের প্রকৃত মালিককে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং কাউকে আটক করা যায়নি।

জব্দকৃত সিগারেটের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কোস্ট গার্ড সূত্র জানায়, চোরাচালান
প্রতিরোধে তাদের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।


