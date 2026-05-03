রবিবার, ০৩ মে ২০২৬, ১০:৫৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ভোলায় ইঞ্জিন বিকল বোট থেকে ১২ যাত্রীকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড সিসিক প্রশাসককে উন্নয়নের যে ‘মন্ত্র’ দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কা, যুবক নিহত মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কা, যুবক নিহত জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় সংসদীয় বিশেষ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত রাতের মধ্যে ১৫ জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা খাগড়াছড়িতে বিএনপি ও জামায়াতের তুমুল সংঘর্ষ এমপি হিসেবে নুসরাতের গেজেট প্রকাশ না করার আবেদন মনিরার গুলিস্তানে ছুরিকাঘাতে জুতার দোকান কর্মচারী আহত চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে হঠাৎ আগুন, যাত্রীরা আতঙ্কে
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ জাতীয়, সর্বশেষ

জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় সংসদীয় বিশেষ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

অনলাইন ডেস্ক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৩ মে, ২০২৬

দেশের সাম্প্রতিক জ্বালানি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ নির্ধারণ এবং সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, হুইপ এ বি এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান), হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু, মঈনুল ইসলাম খান, মো. নূরুল ইসলাম, মো. আব্দুল বাতেন, মো. আবুল হাসনাত এবং মোহাম্মদ আবুল হাসান বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন।

বৈঠকের শুরুতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেশের সার্বিক জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। এতে বিদ্যমান সংকট, চ্যালেঞ্জ এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়। কমিটি এসব পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করে।

এছাড়া, বৈঠকে দেশের চলমান জ্বালানি পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। কমিটির সদস্যরা তাদের নিজ নিজ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন, যা ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৈঠকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ভোলায় ইঞ্জিন বিকল বোট থেকে ১২ যাত্রীকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড

সিসিক প্রশাসককে উন্নয়নের যে ‘মন্ত্র’ দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী

মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কা, যুবক নিহত

মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কা, যুবক নিহত

রাতের মধ্যে ১৫ জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা

খাগড়াছড়িতে বিএনপি ও জামায়াতের তুমুল সংঘর্ষ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech