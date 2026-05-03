চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে হঠাৎ আগুন, যাত্রীরা আতঙ্কে

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় হঠাৎ চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি।
রবিবার সন্ধ্যায় হাতীবান্ধা রেলস্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে লালমনিরহাট থেকে ছেড়ে আসা বুড়িমারীগামী কমিউটার ট্রেন (নং-৭১)-এর ইঞ্জিনে হঠাৎ আগুন লাগে। বিষয়টি টের পেয়ে ট্রেনের চালক সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটি থামিয়ে দেন। পরে আতঙ্কিত যাত্রীরা দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে পড়েন।
জানা যায়, প্রথমে রেললাইনের পাশের একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ইঞ্জিনে আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করে। তাদের চিৎকার শুনে ট্রেন কর্তৃপক্ষ দ্রুত ট্রেন থামায়। পরে স্থানীয় লোকজন ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। খবর পেয়ে হাতীবান্ধা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ইঞ্জিনের যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
হাতীবান্ধা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা ইমরান হাসান বলেন, “ট্রেনের ইঞ্জিনের ওয়েল চেম্বারে আগুন লেগেছিল। চাকার ঘর্ষণে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি হওয়ায় আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।”
লালমনিরহাট রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার বলেন, বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা জেনেছি। ইঞ্জিনের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।
