রবিবার, ০৩ মে ২০২৬, ১১:০০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ভোলায় ইঞ্জিন বিকল বোট থেকে ১২ যাত্রীকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড সিসিক প্রশাসককে উন্নয়নের যে ‘মন্ত্র’ দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কা, যুবক নিহত মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কা, যুবক নিহত জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় সংসদীয় বিশেষ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত রাতের মধ্যে ১৫ জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা খাগড়াছড়িতে বিএনপি ও জামায়াতের তুমুল সংঘর্ষ এমপি হিসেবে নুসরাতের গেজেট প্রকাশ না করার আবেদন মনিরার গুলিস্তানে ছুরিকাঘাতে জুতার দোকান কর্মচারী আহত চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে হঠাৎ আগুন, যাত্রীরা আতঙ্কে
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

গুলিস্তানে ছুরিকাঘাতে জুতার দোকান কর্মচারী আহত

অনলাইন ডেস্ক: / ১৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৩ মে, ২০২৬

রাজধানীর গুলিস্তানের ফুলবাড়িয়া সিটি সুপার মার্কেট-১ এলাকায় ছুরিকাঘাতে ইয়ারুল (২২) নামে এক জুতার দোকান কর্মচারী আহত হয়েছেন। রবিবার (৩ মে) রাত আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ‘সেভেনাপ কালেকশন’ নামের জুতার দোকান বন্ধ করে বের হওয়ার পর রাস্তায় পেছন থেকে এক যুবক ইয়ারুলের পিঠে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দোকান মালিক মজনু আহামেদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দোকান মালিক মজনু মিয়া জানান, সানি নামে এক দোকান কর্মচারীর সঙ্গে ইয়ারুলের পূর্ব বিরোধ ছিল। সেই শত্রুতার জের ধরেই এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আহত ইয়ারুলের বাসা পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার এলাকায় বলে জানা গেছে।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আহত যুবককে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার পর অভিযুক্তকে ধরতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ভোলায় ইঞ্জিন বিকল বোট থেকে ১২ যাত্রীকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড

সিসিক প্রশাসককে উন্নয়নের যে ‘মন্ত্র’ দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী

মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কা, যুবক নিহত

মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কা, যুবক নিহত

জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় সংসদীয় বিশেষ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

রাতের মধ্যে ১৫ জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech