ইন্টারপোলের সহায়তায় আবুধাবি থেকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ হারুনুর রশিদ খান হত্যা মামলার অন্যতম আসামি আরিফ সরকারকে (৪০) ইন্টারপোলের রেড নোটিশের ভিত্তিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষ টিম তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে আদালতে সোপর্দ করেছে।
গ্রেফতারকৃত আরিফ সরকার শিবপুর উপজেলার পুটিয়া কামারগাঁও গ্রামের মৃত হাফিজ উদ্দিন সরকারের ছেলে।
বৃহস্পতিবার (৭ মে) ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) নরসিংদী জেলারপুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন
তিনি জানান, ২০২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা ১৩ মিনিটে শিবপুরে নিজ বাসভবনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে গুরুতর আহত হন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ খান। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ওই বছরের ৩১ মে তিনি মারা যান।
এ ঘটনায় নিহতের ছেলে আমানুর রশিদ খান বাদী হয়ে ২০২৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শিবপুর মডেল থানায় আরিফ সরকারসহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা চেষ্টা ও হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। প্রথমে থানা পুলিশ মামলাটি তদন্ত করলেও পরে পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশে ২০২৩ সালের ২৩ জুন মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে পিবিআই নরসিংদী।
তদন্ত চলাকালে এর আগে দুবাই থেকে মামলার আরেক আসামি মহসীনকে গ্রেফতার করে দেশে আনা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরিফ সরকারের সম্পৃক্ততার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় পিবিআই। পরে ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে রেড নোটিশ জারি করা হয়।
মামলার তদন্ত শেষে ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর আরিফ সরকারসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পিবিআই নরসিংদী।
পরবর্তীতে ইন্টারপোলের সহায়তায় দুবাই পুলিশ আরিফ সরকারকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ পুলিশকে অবহিত করলে পিবিআই ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ টিম তাকে দেশে ফিরিয়ে আনে।
পরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে শিবপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। শিবপুর থানা পুলিশ পরবর্তীতে তাকে আদালতে সোপর্দ করে।
