৪৩ বিঘা ধান নষ্টের অভিযোগ, ইটভাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

পারভেজ সরকার / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৭ মে, ২০২৬
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার খামারগাঁতী এলাকায় অবস্থিত মেসার্স লামিয়া হাই চয়েস ব্রিক্স নামের একটি ইটভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল ১১টার দিকে রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকসহ স্থানীয় বাসিন্দারা অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, কৃষিজমির ওপর গড়ে ওঠা ওই ইটভাটার তীব্র তাপ ও বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে এলাকার প্রায় ৪৩ বিঘা জমির ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সবজি ক্ষেত, ফলদ ও বনজ গাছপালাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে অন্তত ৭২ জন কৃষক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, ইটভাটার কারণে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। ভাটার আশপাশে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও শ্বাসকষ্ট ও চোখের সমস্যাসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ভুগছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আবদুল খালেক পাটোয়ারী ভুক্তভোগীদের অভিযোগ শুনে বিষয়টি তদন্ত করে অভিযুক্ত ইটভাটার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

মানববন্ধন থেকে অবৈধ ইটভাটাটি বন্ধ ঘোষণা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান বক্তারা।

খামারগাঁতী গ্রামের বাসিন্দা মো. নুরুল ইসলাম বলেন, বারবার অভিযোগ দিয়েও কোনো প্রতিকার পাইনি। কৃষকদের ফসল পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।


