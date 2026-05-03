রায়গঞ্জে বেড়া তুলে রাস্তা বন্ধের অভিযোগ, বিপাকে ২০ পরিবার

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের আন্দ্রা গ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক দখল করে চলাচলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এতে দীর্ঘদিন ধরে ওই সড়ক ব্যবহারকারী গ্রামের পূর্বপাড়ার অন্তত ২০টি পরিবার চরম ভোগান্তিতে পড়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আন্দ্রা গ্রামের পূর্বপাড়া থেকে আশপাশের কয়েকটি এলাকার সঙ্গে সংযোগকারী এই সড়কটি প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ বছর ধরে এলাকার মানুষের একমাত্র চলাচলের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রতিদিন স্কুলগামী শিক্ষার্থী, কৃষক, রোগীসহ সাধারণ মানুষ এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে থাকেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে সড়কটি চলাচলের উপযোগী করতে হেয়ারিংবোন (ইট বসানো) পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়।
তবে সম্প্রতি একই গ্রামের বাসিন্দা আছির উদ্দিনের ছেলে মো. মজিবুর রহমান সড়কের হেয়ারিংবোনের ইট তুলে ফেলেন। পাশাপাশি রাস্তার মাঝখানে বেড়া নির্মাণ করে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। এতে সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এই রাস্তা দিয়ে আমাদের বাচ্চারা স্কুলে যায়, অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিতে হয়। কিন্তু এখন বেড়া দেওয়ায় চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে বিকল্প পথ ব্যবহার করছি, যা কষ্ট সাধ্য ।
কৃষক মো. জুবায়ের হোসেন জেমস বলেন, ধানসহ কৃষিপণ্য আনা-নেওয়ায় বড় সমস্যায় পড়েছি। কয়েক দিন আগে ধান কেটে বাড়ির বাইরে রেখেছি, কিন্তু গাড়ি আসতে না পারায় ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম। দ্রুত রাস্তা খুলে না দিলে কৃষকদের ক্ষতি আরও বাড়বে।
স্থানীয়রা আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে গ্রাম্যভাবে একাধিকবার সমাধানের চেষ্টা করা হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। পরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছেও লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়টি অস্বীকার করে মজিবুর রহমান বলেন, বৃষ্টি হলেই আমার বাড়ির উঠানে পানি জমে থাকে। রাস্তার কারণে সেই পানি বের হতে পারে না। এতে আমি উঠান ব্যবহার করতে পারি না, এমনকি ধানও শুকাতে পারি না। আমি কোনো সরকারি রাস্তা দখল করিনি, আমার নিজস্ব জমির সীমানার মধ্যেই বেড়া দিয়েছি।
রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল খালেক পাটোয়ারী বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এদিকে ভুক্তভোগী এলাকাবাসী দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাদের দাবি, সরেজমিনে তদন্ত করে সড়কের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণের মাধ্যমে জনসাধারণের চলাচল স্বাভাবিক করা হোক।
