এলএসডি গোডাউনের ঢালাই কাজে অনিয়মের অভিযোগ

রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা এলএসডি (লোকাল সাপ্লাই ডিপো) গোডাউনের অভ্যন্তরীণ সড়ক ঢালাই কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ৮৮ লাখ টাকা ব্যয়ে চলমান এই কাজ চলছে বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, খাদ্যশস্য মজুদের গুরুত্বপূর্ণ এই গোডাউনের ভেতরের সড়ক ঢালাইয়ে মানসম্মত উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে না। ফলে কাজ শেষ হওয়ার পর সড়কে দ্রুত ফাটল, ভারী ট্রাক চলাচলে ক্ষতি এবং দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
কাজের ঠিকাদার মোঃ নফি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ঢালাই কাজে ৪ ইঞ্চি পরপর রডের জালি করা হয়েছে। পাথর ব্যবহার করেই কাজ চলছে। নিয়ম মেনেই কাজ করা হচ্ছে।
গোডাউন ইনচার্জ মোঃ মিজান হোসেন বলেন, কাজ দেখাশোনার দায়িত্বে আমি আছি। তবে সার্বিক দোয়িত্বে আছেন আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ অফিসার প্রকৌশলী মোঃ ফিরোজ আহমেদ।
আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ অফিসার প্রকৌশলী মোঃ ফিরোজ আহমেদ বলেন, একদিকে ১০ মিলি ও অন্যদিকে ৮ মিলি রড ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা নিজেরাই কাজ তদারকি করছি। কোনো অনিয়ম হচ্ছে না। প্রয়োজনে কাজের সময় আপনারা উপস্থিত থাকতে পারেন। ঠিকাদার প্রভাব খাটিয়ে বা হুমকি-ধমকি দিয়ে কাজ করছেন, এমন অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, না, এমনটা হচ্ছে না।
তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এলএসডি গোডাউন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হওয়ায় এর অবকাঠামোগত কাজের মান নিশ্চিত করা জরুরি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
