রায়গঞ্জে ১০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২ মে) সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ জনায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের খিয়াইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার যুবকের নাম মিলন চন্দ্র মহন্ত (২৫)। তিনি ওই এলাকার সুবাস চন্দ্র মহন্তের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিলনের নিজ বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১০পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসানুজ্জামান বলেন, বিশেষ অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
