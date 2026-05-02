শনিবার, ০২ মে ২০২৬, ০৬:১১ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
থানাগুলোকে দালালমুক্ত করার নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জামিনে থানা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নজরদারিতে রেখেছে র‍্যাব: মুখপাত্র তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৫১ ডেমরায় র‍্যাব-পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতি: কটি, পিস্তল ও ওয়াকিটকিসহ গ্রেফতার ২ রায়গঞ্জে ১০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক সিরাজগঞ্জে খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে হেলিক্স রিকম্বিনেশন’ উৎসব পালিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির উন্নয়নে রায়গঞ্জে ছাগী বিতরণ কার্যক্রম রায়গঞ্জে অটোভ্যানচালক হত্যা: ঢাকায় র‍্যাবের যৌথ অভিযানে একজন গ্রেপ্তার মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি আজকের স্বর্ণের দাম
নোটিশ:
/ অপরাধ, রাজশাহী, সারা বাংলা

রায়গঞ্জে ১০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

পারভেজ সরকার
আপডেট : শনিবার, ২ মে, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২ মে) সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ জনায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের খিয়াইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার যুবকের নাম মিলন চন্দ্র মহন্ত (২৫)। তিনি ওই এলাকার সুবাস চন্দ্র মহন্তের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিলনের নিজ বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১০পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসানুজ্জামান বলেন, বিশেষ অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech