সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে এনায়েতপুর খানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আলহেরা মার্কেট চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে এলাকার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে।
এসময় এনায়েতপুর থানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শেখ মো: আইয়ুব আলী সভাপতিত্বে সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. সেলিম রেজা, জেলা সহসভাপতি মকবুল আহম্মেদ ও এনায়েতপুর হাট বনিক সমিতির সাধারন সম্পাদক ডা. মোফাজ্জল হোসেন, শ্রমিক নেতা আবদুল কাদের প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
এসময় বক্তারা বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কারন দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো শ্রমজীবী মানুষ। অথচ অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শ্রম আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন এবং শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।
