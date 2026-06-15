ঈদের মাংস বিতরনকালে ফুড ফর অল এর কাছে ক্যান্সার আক্রান্ত অসহায় পিতার আর্তনাদ

কোরবানির ঈদের আনন্দ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই রাজশাহীর বাঘা উপজেলার একটি অসহায় পরিবারের নিরব কান্নার গল্প সামনে এনেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ফুড ফর অল’। ঈদের পরদিন কাঁচা মাংস বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সংগঠনটির সদস্যরা খুঁজে পান ক্যান্সারে আক্রান্ত এক পরিবারের বেদনাদায়ক বাস্তবতা।
রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার জোতজয়রাম গ্রামের বাসিন্দা আবুল কালাম আজাদের দ্বিতীয় সন্তান লালন দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য বনমেরু (বোন ম্যারো) ক্যান্সারে আক্রান্ত। স্ত্রী, দুই সন্তান এবং বৃদ্ধ মাকে নিয়ে একটি ভাঙাচোরা মাটির ঘরে বসবাস করেন তিনি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় এতদিন ভ্যান চালিয়ে সংসারের খরচ চালাতেন লালন। তবে ক্যান্সারের কারণে বর্তমানে তিনি কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন, ফলে পরিবারটি চরম মানবেতর জীবনযাপন করছে।
ফুড ফর অল-এর উদ্যোগে গত কোররবানির ঈদে প্রায় ২০০ পরিবারের মাঝে কাঁচা মাংস বিতরণ করা হয়। সেই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে লালনের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের করুণ অবস্থার কথা জানতে পারেন সংগঠনটির সদস্যরা।
ফুড ফর অল-এর সদস্য রতন জানান, “ঈদের পরদিন লালনের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের বাস্তব অবস্থা দেখে আমরা মর্মাহত হই। আমাদের একদিনের রান্না কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত পুরো মাংসই আমরা লালনের পরিবারের সঙ্গে ভাগাভাগি করি।”
তিনি আরও জানান, লালনের চিকিৎসার জন্য নিয়মিত রক্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হলেও অর্থাভাবে তিনি তা করতে পারছেন না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ওষুধের অভাবে দিন দিন তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটছে।
লালনের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, তার চিকিৎসার জন্য প্রায় ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা প্রয়োজন। অর্থের অভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে না পেরে তিনি এখন সমাজের বিত্তবান ও মানবিক মানুষদের সহযোগিতা কামনা করছেন।
আবেগঘন কণ্ঠে লালন বলেন, “আমার দুইটা ছোট সন্তান আছে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও আমি বাঁচতে চাই। যদি সমাজের সামর্থ্যবান মানুষরা পাশে দাঁড়ান, তাহলে হয়তো আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব।”
ফুড ফর অল এর প্রধান কর্নধার, বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শিমুল সরকার জানিয়েছেন, তারা লালনের পরিবারের এই মানবিক সংকটের চিত্র ভিডিও প্রতিবেদনের মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে সমাজের বিত্তবান ও সহৃদয় ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়াতে পারেন।
সংগঠনটির পক্ষ থেকে লালনের জীবন রক্ষায় এবং তার পরিবারের এই মহাসংকটে সামর্থ্যবানদের পাশে দাড়ানোর আহ্বান করা হয়েছে।
Leave a Reply