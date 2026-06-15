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/ রাজশাহী, সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় দুস্থ নারীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৫ জুন, ২০২৬

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে ১৮ জন দুস্থ ও অসহায় নারীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বিকেলে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক মো. বাহাদুর আলম উপকারভোগী ১৮ নারীর হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন।

এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সদস্য নওজেশ আলী নায়েব, রাঙ্গা খন্দকার, নজরুল ইসলাম, হিসাব সহকারী ইমরান হোসেন,বিএনপি নেতা আব্দুল আলীমসহ ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্যে মো. বাহাদুর আলম বলেন, বর্তমান সরকার তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি উপকারভোগী নারীদের সেলাই মেশিনগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার আহ্বান জানান।


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