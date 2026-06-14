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ভোলার অবৈধ ট্রলিং বোট জব্দ, ৩ জেলে আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৪ জুন, ২০২৬



ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় একটি অবৈধ আর্টিসানাল ট্রলিং বোট, ট্রলিং জাল ও বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক মাছ জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

এ ঘটনায় তিনজন জেলেকে আটক করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন রবিবার (১৪ জুন ) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গত শনিবার ১৩ জুন রাত সাড়ে ৯টার দিকে চরফ্যাশন থানাধীন সুলতান ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট চরমানিকা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একটি অবৈধ আর্টিসানাল ট্রলিং বোট জব্দ করা হয়।

পরে তল্লাশিতে বোট থেকে প্রায় ৭ লাখ টাকা মূল্যের ৬টি অবৈধ ট্রলিং জাল ও আনুমানিক ৮০০ কেজি সামুদ্রিক মাছ উদ্ধার করা হয়। এ সময় তিনজন জেলেকে আটক করা হয়।
জব্দকৃত বোট, জাল, মাছ ও আটক জেলেদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, মৎস্যসম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


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