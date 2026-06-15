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শাহজাদপুরে ট্রাফিক বিভাগের আয়োজনে জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৫ জুন, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৫ জুন) দিনব্যাপী ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে শাহজাদপুর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, রংধনু মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, সপ্তবর্ণ মডেল স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জ ট্রাফিক ইন্সপেক্টর এরশাদুল হক বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা সম্ভব।

তিনি আরোও বলেন,হেলমেট ব্যবহার, নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা, জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার এবং যানবাহন চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন,শাহজাদপুর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামীমা নাহার, রংধনু মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: শহীদুল ইসলাম শাহীন , সপ্তবর্ণ মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মইনুদ্দিনসহ অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলি।

ক্যাম্পেইন শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপদ সড়ক গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।


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