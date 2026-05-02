সিরাজগঞ্জে খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে হেলিক্স রিকম্বিনেশন’ উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২ মে, ২০২৬


বিশ্ব ডিএনএ দিবস উদযাপন উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘হেলিক্স রিকম্বিনেশন’ শীর্ষক একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও জ্ঞানভিত্তিক নানা কর্মসূচির পালন করা হয়েছে।

শনিবার এ উপলক্ষে বায়োকেমিস্ট্রি ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের আয়োজনে দিনব্যাপী বায়ো-ডিবেট, প্রবন্ধ রচনা, রিসার্চ প্রজেক্ট প্রদর্শনী এবং বায়োলজিক্যাল ক্রাফট ডিজাইনিংসহ নানা সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. হোসেন রেজা। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আশরাফ আলী।

এসময় এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার মো. শাহাদুজ্জামান, ডক্টরস কেমিক্যালের চিফ অপারেটিং অফিসার ইশতিয়াক মারুফ এবং হিউম্যান জেনেটিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মো. আরিফুর রহমান, কনভেনর প্রফেসর ড. রণজিৎ কুমার সাহা এবং রেজিস্ট্রার মি. মো. মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী কর্মসূচি শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার এবং একাডেমিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।


