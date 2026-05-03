রবিবার, ০৩ মে ২০২৬, ০২:০৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
জয়পুরহাটে জেলা ছাত্রদলের আংশিক কমিটি ঘোষণা মুক্ত গণমাধ্যম শুধু দিবস নয়, প্রতিদিনের লড়াই সততা, মেধা ও দক্ষতাই হবে জনপ্রশাসনে পদায়ন ও বদলির নীতি: প্রধানমন্ত্রী আজ যেসব বিভাগে হতে পারে কালবৈশাখী ঝড়, সতর্কবার্তা ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে নড়ে উঠল ন্যাটো, জার্মানি থেকে যাচ্ছে ৫ হাজার মার্কিন সেনা বিনা বিচারে আটকে রাখা এবং দিনের পর দিন জামিন না দেওয়া সমীচীন নয় যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ ভেঙে এশিয়া–প্যাসিফিকে পৌঁছাল ইরানের বিশাল তেল ট্যাংকার যে কারণে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ে সতর্কতা জরুরি দৌলতপুরের মেহেদী হাসান ঢাকা বার -এর সহ-সাধারণ সম্পাদক হাজীদের সর্বশান্তের উদ্দেশ্যে হজ্ব ক্যাম্পে চুরি, গ্রেফতার পরিকল্পনাকারী
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ফিচার, রাজশাহী, সারা বাংলা

মুক্ত গণমাধ্যম শুধু দিবস নয়, প্রতিদিনের লড়াই

আমিনুল ইসলাম হিরো: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৩ মে, ২০২৬

প্রতি বছর ৩ মে এলে আমরা বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উদযাপন করি। আলোচনা হয়, সেমিনার হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টের বন্যা নামে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মুক্ত গণমাধ্যম কি শুধু একদিনের আনুষ্ঠানিকতা, নাকি এটি প্রতিদিনের চর্চা ও সংগ্রামের বিষয়?

মুক্ত গণমাধ্যম একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ। রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান, জনগণের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এসবই গণমাধ্যমের মৌলিক দায়িত্ব।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমকে নানা চাপ, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। কখনো রাজনৈতিক চাপ, কখনো কর্পোরেট স্বার্থ, আবার কখনো নিজের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বাধা সব মিলিয়ে সত্য প্রকাশের পথ সবসময় মসৃণ থাকে না।

আজকের যুগে গণমাধ্যম শুধু প্রথাগত পত্রিকা বা টেলিভিশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অনলাইন পোর্টাল, ইউটিউব, ফেসবুক সবই এখন তথ্যপ্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এতে একদিকে যেমন তথ্যপ্রাপ্তি সহজ হয়েছে, অন্যদিকে ভুয়া খবর ও অপপ্রচারের ঝুঁকিও বেড়েছে। ফলে মুক্ত গণমাধ্যম মানে শুধু স্বাধীনতা নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতার প্রশ্নও।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কে প্রকৃত সাংবাদিক? হাতে মাইক্রোফোন বা ক্যামেরা থাকলেই কেউ সাংবাদিক হয়ে যায় না। প্রকৃত সাংবাদিকতা প্রমাণ হয় কাজের মাধ্যমে তথ্যের সত্যতা যাচাই, নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এই জায়গাটিতেই আজ সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে।

আরেকটি বাস্তবতা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না গণমাধ্যমের ভেতরেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে। অনেক সময় অভিযোগ ওঠে, কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতার পরিচয় ব্যবহার করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে। এতে পুরো পেশাটিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি এর ভেতরের শুদ্ধতাও নিশ্চিত করা জরুরি।

মুক্ত গণমাধ্যম মানে সীমাহীন স্বাধীনতা নয়; বরং এটি দায়িত্বশীল স্বাধীনতা। এখানে যেমন সরকারের হস্তক্ষেপ অনুচিত, তেমনি সাংবাদিকদেরও উচিত পেশাগত নীতি মেনে চলা। সত্য প্রকাশের সাহস থাকতে হবে, কিন্তু সেই সত্য হতে হবে যাচাইকৃত ও নিরপেক্ষ।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই লড়াই এখনো শেষ হয়নি। বরং প্রযুক্তির এই যুগে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে এটি আরও জটিল হয়ে উঠছে। তাই প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ রাষ্ট্র, গণমাধ্যম এবং জনগণ সবার।

শেষ পর্যন্ত, মুক্ত গণমাধ্যম কোনো বিলাসিতা নয়; এটি একটি প্রয়োজন। কারণ যেখানে গণমাধ্যম স্বাধীন নয়, সেখানে সত্য চাপা পড়ে যায়, আর যেখানে সত্য চাপা পড়ে, সেখানে গণতন্ত্রও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এই দিবসে প্রতিজ্ঞা হোক মুক্ত গণমাধ্যম শুধু উদযাপন নয়, বরং প্রতিদিনের চর্চা ও দায়িত্ব।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

জয়পুরহাটে জেলা ছাত্রদলের আংশিক কমিটি ঘোষণা

রায়গঞ্জে ১০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

সিরাজগঞ্জে খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে হেলিক্স রিকম্বিনেশন’ উৎসব পালিত

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির উন্নয়নে রায়গঞ্জে ছাগী বিতরণ কার্যক্রম

রায়গঞ্জে অটোভ্যানচালক হত্যা: ঢাকায় র‍্যাবের যৌথ অভিযানে একজন গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে ফসলি জমিতে নদী পুনর্খননের গুজব, বিএনপির প্রতিবাদ

জয়পুরহাটে জেলা ছাত্রদলের আংশিক কমিটি ঘোষণা

মুক্ত গণমাধ্যম শুধু দিবস নয়, প্রতিদিনের লড়াই

সততা, মেধা ও দক্ষতাই হবে জনপ্রশাসনে পদায়ন ও বদলির নীতি: প্রধানমন্ত্রী

আজ যেসব বিভাগে হতে পারে কালবৈশাখী ঝড়, সতর্কবার্তা

ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে নড়ে উঠল ন্যাটো, জার্মানি থেকে যাচ্ছে ৫ হাজার মার্কিন সেনা

বিনা বিচারে আটকে রাখা এবং দিনের পর দিন জামিন না দেওয়া সমীচীন নয়

যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ ভেঙে এশিয়া–প্যাসিফিকে পৌঁছাল ইরানের বিশাল তেল ট্যাংকার

যে কারণে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ে সতর্কতা জরুরি

দৌলতপুরের মেহেদী হাসান ঢাকা বার -এর সহ-সাধারণ সম্পাদক

হাজীদের সর্বশান্তের উদ্দেশ্যে হজ্ব ক্যাম্পে চুরি, গ্রেফতার পরিকল্পনাকারী

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech