আজ যেসব বিভাগে হতে পারে কালবৈশাখী ঝড়, সতর্কবার্তা

ঢাকাসহ দেশের সব বিভাগেই কালবৈশাখী ঝড় হওয়ার আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সংস্থাটি জানিয়েছে, ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার বেগে হতে পারে এই ঝড়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের কালবৈশাখী ঝড়ের সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, আগামীকাল সোমবার দুপুর ১টার মধ্যে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ওপর কালবৈশাখী ঝড় হানা দিতে পারে।
এসময় বিদুৎ চমকানোসহ পশ্চিম/উত্তরপশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যেতে পারে।
