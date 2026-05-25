শেরপুরে দ্রুতগতির পিকআপের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

বগুড়ার শেরপুরে দ্রুতগতির একটি পিকআপের ধাক্কায় মো. বিল্লাল (৬০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের দুবলাগাড়ী এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বিল্লাল বগুড়া জেলার শাজাহানপুর থানার খাদাশ গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার শাজাহানপুর থেকে স্থানীয় একটি কেল্লা মেলায় গিয়েছিলেন বিল্লাল। মেলা শেষে রাতে তিনি দুবলাগাড়ী এলাকায় এসে একটি ভ্যান থেকে নামেন। এরপর মহাসড়ক পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি মহাসড়কের ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
শেরপুর হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ রইচ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনার পর হাইওয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে মরদেহটি রাতেই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে ঘটনার পরপরই পিকআপটি নিয়ে চালক পালিয়ে যাওয়ায় সেটিকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
