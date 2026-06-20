শনিবার, ২০ জুন ২০২৬, ০৬:২৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিরাজগঞ্জে বর্ষার আগমনে নৌকা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা শীঘ্রই “তিস্তা মেগা প্রকল্প” বাস্তবায়ন করা হবে : পানি সম্পদ মন্ত্রী অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ তুলে দেন সাংসদ আবু সাইদ চাঁদ হানাইল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল রেজাউল কাদিরের কু-কর্মের আমলনামা ফাঁস পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের অবহেলায় শেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হৃদরোগ হাসপাতালে মোবাইল চুরির চেষ্টা,আনসারের হাতে আটক যুবক সিরাজগঞ্জ-বগুড়া রেলপথে রায়পুর জংশনের দাবিতে মানববন্ধন পেট্রোল-ডিজেলের বড় মূল্য হ্রাস পাকিস্তানে নেইমারের ফেরার দিনক্ষণ জানালেন কোচ আনচেলত্তি নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

পেট্রোল-ডিজেলের বড় মূল্য হ্রাস পাকিস্তানে

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২০ জুন, ২০২৬
-ফাইল ছবি।

জ্বালানি তেলের দামে বড় ধরনের মূল্য হ্রাসের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

শুক্রবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ জানিয়েছেন, পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৭৪ রুপি এবং ডিজেলের দাম ৬৭ রুপি কমানো হয়েছে।

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, নতুন দামে পেট্রোলের মূল্য প্রতি লিটার ৩৭৩ রুপি থেকে কমে ২৯৯ রুপিতে নেমে আসবে। একইভাবে ডিজেলের দাম ৩৭৮ রুপি থেকে কমে ৩১১ রুপি প্রতি লিটার নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বৈশ্বিক তেলের দাম কমায় এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সরকার জনগণকে এর সরাসরি সুবিধা দিচ্ছে।

শেহবাজ শরিফ বলেন, সরকার সংকটকালীন সময়ে কঠোর সাশ্রয় নীতি অনুসরণ করেছে এবং উন্নয়ন বাজেট থেকে ১২৯ বিলিয়ন রুপি ব্যয় করে জনগণকে জ্বালানি খাতে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তার দাবি, এই সময়েও দেশে জ্বালানি সংকট বা দীর্ঘ লাইনের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, আঞ্চলিক উত্তেজনা ও আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতার মধ্যেও পাকিস্তান জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সক্ষম হয়েছে। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর সমন্বয়ের কারণে দেশে কোনও জ্বালানি ঘাটতি হয়নি বলেও জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানের মধ্যস্থতা ভূমিকা রেখেছে, যার ফলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হচ্ছে।

বৈশ্বিক বাজারেও তেলের দাম কমেছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা হ্রাস এবং সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে ট্যাংকার চলাচল শুরু হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ও ডব্লিউটিআই তেলের দামও কমে যায়।

উল্লেখ্য, চলমান বৈশ্বিক তেল সংকটের সময় পাকিস্তান সরকার কয়েক দফায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছিল। বিশেষ করে মার্চ ও এপ্রিল মাসে দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধি করে রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছে যায় পেট্রোলের দাম। তবে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ায় দেশটির সরকার এবার বড় মূল্য কমানোর সিদ্ধান্ত নিলো। সূত্র: এক্সপ্রেস ট্রিবিউন


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে নতুন দফায় আলোচনার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

ইংল্যান্ডে দুই ট্রেনের সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ৯০

যেভাবে বিধ্বস্ত হয় পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান, নিহত ৮

স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধ হচ্ছে আজ রাত থেকেই: ইরান

রাশিয়ায় ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় হতাহত ৬

ইরানের সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে ধোঁয়াশায় ওবামা

সিরাজগঞ্জে বর্ষার আগমনে নৌকা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা

শীঘ্রই “তিস্তা মেগা প্রকল্প” বাস্তবায়ন করা হবে : পানি সম্পদ মন্ত্রী

অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ তুলে দেন সাংসদ আবু সাইদ চাঁদ

হানাইল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল রেজাউল কাদিরের কু-কর্মের আমলনামা ফাঁস

পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের অবহেলায় শেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু

হৃদরোগ হাসপাতালে মোবাইল চুরির চেষ্টা,আনসারের হাতে আটক যুবক

সিরাজগঞ্জ-বগুড়া রেলপথে রায়পুর জংশনের দাবিতে মানববন্ধন

পেট্রোল-ডিজেলের বড় মূল্য হ্রাস পাকিস্তানে

নেইমারের ফেরার দিনক্ষণ জানালেন কোচ আনচেলত্তি

নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech