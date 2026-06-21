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কলেজগেটে আ.লীগের মিছিল, আটক ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২১ জুন, ২০২৬



রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কলেজগেট এলাকায় মিছিল করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগ। এসময় মিছিলে অংশ নেয়া ১০ নেতা কর্মীকে আটক করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

রবিবার (২১ জুন) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আটককৃতরা হলো- সজীব সর্দার, মো. নাজির হোসেন, মো. কবির, কালাম ফরাজি, কবির, আলী রাজ হুসাইন, স্বপন, সিরাজ, মো. হেলাল হোসেন, আসাদ উদ্দিন।

জুয়েল রানা বলেন, আজ সকালে রাজধানীর কলেজগেট এলাকায় মিছিল করার সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ১০ নেতাকর্মীকে আটক করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।


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